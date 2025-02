Truffa del finto Crosetto, svolta a Milano: due indagati, ecco chi sono

13 febbraio 2025 a

Una svolta nella truffa del finto Guido Crosetto: ci sono due indagati, entrambi cittadini stranieri, nell'ambito dell'inchiesta. Le autorità stanno approfondendo le indagini per determinare l'intera portata della rete criminale e prevenire ulteriori frodi simili. Ad ora, non si hanno ulteriori dettagli sugli indagati.

Alla vigilia, le indagini coordinate dalla Procura di Milano e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, hanno portato al sequestro di un conto olandese su cui erano stati trasferiti i fondi indebitamente sottratti a Massimo Moratti. Il ministro Crosetto ha commentato su X: "Sono molto contento che i soldi sottratti con l'inganno ad un imprenditore, utilizzando la mia voce falsificata ed il mio nome, siano stati individuati su un conto olandese e bloccati nella loro totale interezza. Ottimo lavoro dei magistrati e delle forze di polizia".

La sofisticata truffa ha coinvolto noti imprenditori italiani, tra cui Moratti, ex presidente dell'Inter. I truffatori, utilizzando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, hanno imitato la voce del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per richiedere ingenti somme di denaro destinate al presunto riscatto di giornalisti inesistenti rapiti in Medio Oriente. Moratti, convinto della legittimità della richiesta, ha effettuato due bonifici per un totale di circa un milione di euro su un conto olandese. Successivamente, resosi conto dell'inganno, ha sporto denuncia.