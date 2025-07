Rovigo, la maxi rissa tra stranieri finisce in disgrazia: 23enne muore accoltellato

Un ragazzo tunisino di 23 anni, Amine Gara, è rimasto ucciso la scorsa notte, sabato 19 luglio, a Rovigo in seguito ad una lite fra giovani stranieri, nella quale sono stati usati coltelli e cocci di bottiglia. Il fatto è avvenuto poco prima di mezzanotte, in pieno centro, nei giardini sul retro del monumento dedicato a Giacomo Matteotti, in Corso del Popolo. Nella rissa sarebbe rimasto ferito gravemente anche un secondo giovane, un trentenne. I responsabili della violenta colluttazione sono riusciti subito dopo a darsi alla fuga, e ora la polizia è sulle loro tracce. Il centro di Rovigo era particolarmente affollato ieri sera, molte erano persone che in serata avevano assistito allo stadio Battaglini alle finali del mondiale under 20 di rugby. Gli agenti della Questura ed anche i Carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze.

"È con sgomento e profonda preoccupazione che apprendiamo dell'ennesimo, gravissimo fatto di sangue avvenuto ieri sera nel pieno centro di Rovigo, dove un giovane di 23 anni ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in una violenta rissa tra giovani stranieri, nella quale sono stati usati coltelli e cocci di bottiglia. Vicende del genere si stanno succedendo con allarmante frequenza negli ultimi tempi, scene inaccettabili in una città come Rovigo, che da sempre si contraddistingue per la sua identità civile, pacifica e rispettosa delle regole". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza e al Territorio della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, commentando il fatto di cronaca avvenuto nel centro del capoluogo polesano.