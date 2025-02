Milano, stop alle moto Euro 0,1 e 2: dove e quando scatta il divieto

Giorgio Valleris 16 febbraio 2025 a

L’orologio corre. Tra pochi mesi, esattamente il primo ottobre di quest’anno, a Milano scatterà il divieto di circolazione per le moto di categoria da Euro 0 a Euro 2. Tutto secondo il cronoprogramma dell’agenda green, una sorta di “Bibbia” per il sindaco Beppe Sala e compagni. Ma, probabilmente, la furia ideologica con la quale si vuole colpire i motociclisti, ha confuso un po’ le idee. L’amministrazione parla infatti di un numero esiguo di soggetti coinvolti. Invece la categoria annuncia che saranno oltre 73mila i mezzi a due ruote cui verrebbe interdetta la circolazione in città. Partiamo dall’inizio. Giovedì scorso, in consiglio di zona 3 a Milano, si è tenuta l’audizione dell’assessore alla mobilità proprio relativamente allo stop per le moto Euro 0 e 1 che è stato prorogato dall’ottobre 2024 a quello di quest’anno, quando verranno fermate anche le Euro 2.

Peccato che proprio l’assessore Arianna Censi ha dimostrato di non sapere di quanti veicoli si stesse parlando. «Vi confermo che a ottobre le moto euro 0,1 e 2 non entreranno più a Milano - ha detto la titolare dell’assessorato alla mobilità durante l’incontro - e vi confermo anche la percentuale di incidenza, che noi conosciamo perfettamente, è molto bassa e non arriva al 3% dei mezzi, molto dei quali non circolano nemmeno perché le euro 0 sono praticamente moto d’epoca. Ma questo non vuol dire che siamo contro le moto». Peccato che i numeri ufficiali dell’Automobile Club Italiano dicano tutt’altro. «La Censi, durante la serata, ha dato i numeri sul tema dimostrando di non essere completamente a conoscenza del fenomeno e della materia stessa. I dati sono incontrovertibili e siamo alla presenza di un cortocircuito irricevibile di questa Amministrazione Comunale. L’Assessore ha dichiarato che queste moto rappresentano meno del 3% dei mezzi circolanti complessivi ma i dati Aci, dicono che le percentuali rasentano il 37%. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che bloccare le moto Euro 0-1 rappresenterebbe un danno incalcolabile perla mobilità cittadina a causa dell’esistenza di decine di migliaia di persone che in alternativa dovrebbero utilizzare la propria automobile oppure i mezzi pubblici, che purtroppo sappiamo essere carenti se non inesistenti», ha detto Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Milano.

Numeri alla mano, infatti, le due ruote colpite da questo provvedimento saranno addirittura 73 mila, oltre il 37% dell’intero parco moto circolante a Milano che conta circa 195 mila veicoli.

Se poi contiamo le Euro 3 che verranno fermate nel 2028 la cifra sale a 440 mila mezzi.

A questo proposito c’è già una petizione che ha raccolto oltre 18 mila firme contro il divieto di circolazione. «Gli stessi rappresentanti della petizione - sottolinea ancora Truppo - hanno tentato a più riprese di far comprendere l’evidente cortocircuito innescato all’interno della maggioranza e della Giunta a cui stavano assistendo, ma sono stati anche apostrofati in malo modo. Inevitabile, a questo punto, che partirà un referendum cittadino». Da parte sua Lorenzo Gioacchini, presidente di Hells Angels MC di Milano nonché uno degli organizzatori dei cortei su due ruote “Il cuore non si ferma” spiega: «L’assessore ha confermato il blocco di ottobre per tutte le moto fino ad euro 2, ma è evidente che non volesse ascoltarci, anche quando l’abbiamo smentita sui dati palesemente sbagliati che ha fornito. Ma noi andremo avanti». Intanto, il 15 marzo prossimo i centauri si ritroveranno di nuovo in via Corelli per la settima manifestazione, solo a Milano, contro i divieti di circolazione.