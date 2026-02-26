Auto, stretta di FdI: ecco quali verranno rottamate con la nuova legge

Stretta sulle auto. Almeno un milione dei quattro milioni di veicoli fuori uso e sottoposti a fermo amministrativo - abbandonati in qualche deposito comunale, in un giardino o in una strada periferica italiana - sta per essere definitivamente rottamato. La notizia è stata annunciata oggi, a Montecitorio, in una conferenza stampa promossa da Fratelli d'Italia, tra i promotori del provvedimento che permette di liberarsi delle 'carcasse d'auto', licenziato a inizio 2026 all'unanimità e in vigore da pochi giorni.

Per il partito di Giorgia Meloni si tratta di una norma che apre nuove prospettive e che ha un grande impatto positivo dal punto di vista ambientale e urbano. Non solo, perché FdI ribadisce che la nuova legge ha il merito di alleggerire il carico degli enti amministrativi finora gravati dalla farraginosa gestione delle auto sottoposte a fermo. Le nuove norme, infatti, ha sottolineato Gaetana Russo, prima firmataria della legge, "sono soprattutto di buon senso". "La legge risponde a un'esigenza concreta e - ha spiegato la deputata - priva di risvolti ideologici: non si lede il credito di nessuno ma si risolve un problema di sicurezza urbana e decoro", perché - ha aggiunto - "una volta appurata l'inutilizzabilità del veicolo e l'assenza di valore economico, è possibile demolirlo".