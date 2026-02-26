Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Auto, stretta di FdI: ecco quali verranno rottamate con la nuova legge

giovedì 26 febbraio 2026
Auto, stretta di FdI: ecco quali verranno rottamate con la nuova legge

2' di lettura

Stretta sulle auto. Almeno un milione dei quattro milioni di veicoli fuori uso e sottoposti a fermo amministrativo - abbandonati in qualche deposito comunale, in un giardino o in una strada periferica italiana - sta per essere definitivamente rottamato. La notizia è stata annunciata oggi, a Montecitorio, in una conferenza stampa promossa da Fratelli d'Italia, tra i promotori del provvedimento che permette di liberarsi delle 'carcasse d'auto', licenziato a inizio 2026 all'unanimità e in vigore da pochi giorni. 

Per il partito di Giorgia Meloni si tratta di una norma che apre nuove prospettive e che ha un grande impatto positivo dal punto di vista ambientale e urbano. Non solo, perché FdI ribadisce che la nuova legge ha il merito di alleggerire il carico degli enti amministrativi finora gravati dalla farraginosa gestione delle auto sottoposte a fermo. Le nuove norme, infatti, ha sottolineato Gaetana Russo, prima firmataria della legge, "sono soprattutto di buon senso". "La legge risponde a un'esigenza concreta e - ha spiegato la deputata - priva di risvolti ideologici: non si lede il credito di nessuno ma si risolve un problema di sicurezza urbana e decoro", perché - ha aggiunto - "una volta appurata l'inutilizzabilità del veicolo e l'assenza di valore economico, è possibile demolirlo".

Superbonus, scandalo in Trentino: quanti milioni abbiamo regalato agli stranieri

A Marilleva, frazione di Mezzana e borgo trentino con meno di 900 abitanti, è stato realizzato l’intervento...

"Ora serve - ha preso poi la parola il capogruppo di FdI in commissione Trasporti, Fabio Raimondo - continuare a lavorare per far sì che la nuova legge non resti lettera morta: il prossimo passo, che sarà gestito grazie alla collaborazione anche di Anci, Aci, Ada e AdQ sarà quello di avviare una prassi unica in tutt'Italia, da Bolzano ad Agrigento, senza tentennamenti e possibilità interpretative". 

Tasse, arriva un nuovo taglio: ecco di quanto cresce la busta paga

Qualche buontempone, ignorando o fingendo di non sapere che l’aumento della pressione fiscale in percentuale sul p...
tag
auto
rottamazione
fdi
gaetana russo
fabio raimondo

Il sindacato rosso FdI inchioda la Cgil: "Rifiuta gli aumenti ai lavoratori"

Il convegno islamico Roma, FdI asfalta l'imam: "Gravissima ombra su moschee e istituzioni"

Menzogne Referendum giustizia, FdI inchioda Marco Damilano: "La sua bufala"

ti potrebbero interessare

Pechino e Berlino ostacoli più dei dazi

Pechino e Berlino ostacoli più dei dazi

Fabio Dragoni
Tasse, arriva un nuovo taglio: ecco di quanto cresce la busta paga

Tasse, arriva un nuovo taglio: ecco di quanto cresce la busta paga

Sandro Iacometti
Tasse, cresce la busta paga di aprile: ecco tutte le cifre degli aumenti

Tasse, cresce la busta paga di aprile: ecco tutte le cifre degli aumenti

Superbonus, scandalo in Trentino: quanti milioni abbiamo regalato agli stranieri

Superbonus, scandalo in Trentino: quanti milioni abbiamo regalato agli stranieri