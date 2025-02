Marsala, donna cade dal balcone di casa e muore: "Chi può averla spinta", il sospetto choc

Foto: Lapresse

Una donna è morta cadendo dal balcone di casa a Marsala, in provincia di Trapani, e il sospetto degli inquirenti è che a spingerla sia stato il figlio, che per questo è poi stato fermato dai carabinieri. Il giovane sarebbe stato interrogato per ore. A coordinare le indagini dei carabinieri il capo della Procura di Marsala, Fernando Asaro, insieme a due sostituti. Sul fermo si dovrà pronunciare, nelle prossime ore, il gip. Intanto, è massimo il riserbo degli investigatori.