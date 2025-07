Il "Filorosso" estivo ha il vento in poppa

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Filorosso) Insistere nel proporre brand informativi “nuovi” vale la pena e molto spesso la costanza paga. È il caso di Filorosso su Rai 3 che, confermato per la quarta estate di fila, si sta facendo largo nel panorama dell’informazione con esiti incoraggianti. Certo, nei mesi, come si diceva una volta, “fuori dalla garanzia pubblicitaria”, cioè meno competitivi sul piano della concorrenza, scalare le gerarchie Auditel è forse più agevole. Ma non è più tanto vero: lunedì sera Manuela Moreno doveva misurarsi con Battiti Live su Canale 5, Alberto Angela su Rai 1, le solide serie crime su Italia 1. La scaletta ben strutturata ha dato i suoi frutti: inizio con intervista al Procuratore di Napoli Nicola Gratteri per poi passare alla criminalità di Ostia, Garlasco e crisi modello Milano. Servito su un piatto il caso milanese del “mattone gate” che ha segnato uno dei picchi del 6%. La media di 700mila spettatori col 5.3% è un risultato apprezzato dai centri media nonché un’indicazione per il marketing Rai che il format sta fidelizzando uno zoccolo duro spendibile, perché no, anche in alta stagione.