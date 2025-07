Dario Franceschini urla in aula: "Papetellum!": cosa c'è davvero dietro il ritorno

È tornato. Anche se, a dirla tutta, Dario Franceschini non se n’è mai andato. Ma dopo l’ultimo colpo da maestro (l’elezione a segretaria del Pd di una non iscritta), si era tenuto molto dietro le quinte. Negli ultimi tempi, però, l’officina di Dario (l’ex negozio che ha comprato all’Esquilino trasformandolo in ufficio) è stata molto frequentata. L’ambizione (e la speranza) è di poter dare una mano decisiva per costruire una coalizione in grado di battere nel 2027 o, come lui pensa, anche prima- quella che attualmente governa. Il segnale di questo “ritorno” sulla scena è stato l’intervento di ieri nell’Aula del Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla riforma Nordio. È stato lui a parlare per il Pd. Cosa abbastanza insolita per Franceschini. Ma quando ha preso la parola, si è capito perché. La separazione delle carriere, infatti, è stata l’occasione per un’analisi molto politica, inconfondibilmente “franceschiniana”. Un avvertimento a Giorgia Meloni, ma anche, indirettamente, al centrosinistra.

Il referendum che si terrà nel 2026, è stato il ragionamento di Franceschini, potrebbe segnare la fine di questo governo, anticipando di un anno le elezioni politiche (e dunque il centrosinistra si prepari in fretta). Sarà il “Papetellum” della premier, ha detto, alludendo al colpo di mano con cui Matteo Salvini, nel 2019, fece cadere il governo gialloverde. E questo perché «sarà senza quorum, tutto politico, essendo a fine legislatura», sarà un voto «pro o contro il governo Meloni, oltre il merito. E state certi che non pochi avranno voglia di uscire di casa per votare contro il governo e le vostre tentazioni autoritarie».