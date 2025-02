Acerra, "come può essersi rotta l'osso del collo": dettagli inquietanti sulla bimba sbranata dal pitbull

21 febbraio 2025 a

Sul caso della piccola Giulia, la bambina di 9 mesi che sarebbe morta sbranata dal pitbull di famiglia, Tyson, in casa ad Acerra, continua il lavoro di indagine degli inquirenti. Che ora, come si legge sul Corriere della Sera, starebbero valutando un'altra ipotesi, quella che la piccola possa essersi rotta il collo durante la caduta dal letto, col pitbull che solo in seguito avrebbe infierito su di lei. Se questa teoria venisse confermata, però, non si spiegherebbe perché dalle prime analisi degli esperti dell’Asl locale l’animale non presentasse residui di sangue nelle fauci. Solo sul muso dell'altro meticcio che pure viveva in quella casa, Laika, sarebbe stata rinvenuta una macchia di sangue.

Tra i principali sospettati c'è il padre di Giulia, Vincenzo Loffredo, 25 anni, che era da solo con lei al momento della tragedia. Pare che i due stessero dormendo uno accanto all'altra sul letto. Grande sorpresa, poi, quando la mattina dopo i fatti l'appartamento è stato ripulito dalle tracce di sangue e dai residui organici. Non si sa chi lo abbia fatto. Ma si esclude il ragazzo, che era al commissariato in quelle ore.

Tra gli interrogativi sulla vicenda ce n'è uno in particolare: perché Tyson avrebbe dovuto assalire la bambina nel sonno? Intanto, si apprende che il pitbull l’estate precedente avrebbe dato segni di aggressività: fuggito di casa, aveva azzannato un cagnolino di piccola taglia.