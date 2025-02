Meteo, Giuliacci non lascia speranze: dove e quando arrivano piogge fortissime

23 febbraio 2025 a

Sta per arrivare un'ondata pesantissima di maltempo con piogge molto intense. Di fatto l'inverno non si decide a togliersi di mezzo e a quanto pare, davanti a noi c'è un marzo piuttosto instabile con un finale di febbraio davvero bagnato.

A fotografare la situazione è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it non usa giri di parole per descrivere ciò che ci aspetta: "La fase più piovosa sarà probabilmente quella compresa fra martedì 25 e giovedì 27 febbraio: al momento, le mappe meteo mostrano le piogge insistere su gran parte del Paese, sebbene con alcuni momenti di pausa, quando al Nord, quando al Centro, quando al Sud. Ecco allora che in alcune regioni gli accumuli complessivi, nell'arco di pochi giorni, saranno davvero notevoli".

Ma quali sono le zone che saranno maggiormente colpite? "In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, le piogge più abbondanti sono attese al Nordovest e nelle regioni del versante tirrenico, con accumuli che oltrepasseranno in modo diffuso i 50 millimetri di acqua. In particolare, le regioni che riceveranno i quantitativi maggiori di pioggia, con picchi anche di 80-100 millimetri, saranno probabilmente la Liguria, la Toscana e la Campania". Insomma, conviene prepararsi e tenere l'ombrello a portata di mano.