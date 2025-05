Meteo Giuliacci, occhio agli eventi estremi: cosa cambia da lunedì

Il weekend del 3-4 maggio sarà all'insegna del caldo, con picchi di 30 gradi in alcune zone d'Italia. Le regioni in cui si sentirà di più l’anticiclone africano, come si legge sul sito meteogiuliacci.it, sono la Pianura Padana, le zone interne del Centro, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. In Sicilia qualche città potrebbe raggiungere addirittura i 33-34 gradi.

I primi segni di cedimento dell'anticiclone si avranno solo domenica 4 maggio, quando dal Nord Europa arriveranno correnti fresche e instabili, che all'inizio porteranno temporali solo sulle Alpi centro-orientali. Poi, nel pomeriggio, i rovesci si estenderanno sulle pianure di Veneto e Friuli. Non si escludono, inoltre, fenomeni intensi per via dei contrasti tra l’aria calda già presente e le correnti fresche.