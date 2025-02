Meteo, Mario Giulacci: sta per tornare il gelo, attenzione al calendario

24 febbraio 2025 a

Freddo a fine febbraio? No, per l'ultimo gelo dell'inverno bisognerà aspettare l'inizio del mese di marzo. Si tratta di un cambio di programma dell'ultimo momento, anche perché fino a qualche giorno fa i modelli previsionali indicavano l'ultima settimana di febbraio come quella in cui sarebbe tornato il freddo, quello tipicamente invernale. Oggi, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, la previsione appare del tutto diversa: la settimana che va da oggi, lunedì 24 febbraio, a domenica 2 marzo, per quanto caratterizzata da forte maltempo, con rovesci piuttosto diffusi in tutto il Paese, risulterà relativamente mite, con temperature nella norma o addirittura leggermente al di sopra della media stagionale.

Il freddo, però, non è rimandato all'inverno del prossimo anno. Secondo le ultime proiezioni, il gelo farà irruzione sul Mediterraneo Centrale nei primissimi giorni di marzo. Solo allora ci potremmo aspettare una fase meteorologica dalle tipiche caratteristiche invernali, con temperature di qualche grado al di sotto della norma, soprattutto al Nord, meno al Centro e al Sud. E' presto, però, per dire se ci sarà anche la neve a bassa quota in quei giorni di freddo: le proiezioni a lungo termine, infatti, non consentono di definire con precisione i dettagli di quel periodo.