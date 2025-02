Roma, auto fugge all'alt e si va a scontrare con le volanti della Polizia: 2 feriti gravi

24 febbraio 2025 a

Un caso simile a quello avvenuto a Milano si è consumato nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio a Roma. Qui un'auto in fuga si è scontrata con due volanti della Polizia. L'automobile non si era fermata all'alt a Monte Compatri, dando vita a un insegumento per le strade di provincia della Capitale. Nell'incidente sono rimasti feriti due poliziotti, che sono stati portati in ospedale a Tor Vergata e Frascati, e le due persone a bordo dell'auto in fuga che sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Palestrina. L'inseguimento è iniziato intorno alle 16 in via Prenestina quando l'auto non si è fermata all'alt degli agenti.

A inseguire la vettura i poliziotti della squadra mobile e delle volanti. La fuga si è concluso con un incidente in via Achille Grandi, in località Valle Martella a Monte Compatri. Al momento non si hanno maggiori dettagli, ma quanto accaduto sembra essere molto simile all'inseguimento che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Il 19enne di origini egiziane era a bordo di uno scooter guidato da un connazionale. Anche loro non si sono fermati all'alt generando un inseguimento con i carabinieri.

Le forze dell'ordine, rincorrendo i due per quasi tutto il centro città del capoluogo lombardo, hanno arrestato la propria corsa quando lo scooter si è andato a schiantare, causando la morte del 19enne. Un caso che ha generato un acceso dibattito tra chi sostiene che all'alt ci si debba fermare e, in caso contrario, le conseguenze possono essere delle peggiori. E chi invece accusa i carabinieri. Eppure l'incidente a Roma dimostra ancora una volta che non rispettare la legge può essere un pericolo per tutti.