Papa Francesco, la drammatica ipotesi dei medici: "Il rischio della disfunzione multiorgano"

"Gli organi 'parlano' tra loro e la sofferenza di uno di questi, i polmoni per quanto riguarda il Papa, determina la perdita di efficienza degli altri specialmente in una persona fragile": due esperti - Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia all’università di Bari, e Antonello Giarratano, ex presidente di Siaarti (Società italiana di anestesia e rianimazione) - hanno parlato col Corriere della Sera delle condizioni di salute di Papa Francesco che, ricoverato da venerdì scorso al Gemelli per una polmonite bilaterale, ha avuto negli ultimi giorni anche una insufficienza renale. Una situazione non anomala secondo i medici, dal momento che "i reni sono parti integranti di un sistema complesso qual è la macchina umana".

Nonostante il miglioramento delle condizioni di salute del Pontefice, accennato negli ultimi bollettini, secondo gli esperti non si può ancora dire che la fase critica sia superata del tutto: "Il rischio di insufficienza respiratoria da polmonite nelle persone fragili è sempre presente pur nell’ambito di un ritrovato ottimismo". Sulla presunta sepsi, che è una disfunzione multiorgano, Gesualdo e Giarratano hanno spiegato: "La sepsi è una disfunzione multiorgano che si associa a infezioni e coinvolge più apparati a cominciare da quelli più ricchi di strutture vascolari, come rene e polmoni. Anche il chirurgo Sergio Alfieri, alcuni giorni fa, aveva accennato a un rischio del genere".