Monsignor Viganò, appello-choc: "Fermateli prima di piantare l'ultimo chiodo sulla bara di Bergoglio"

Il vescovo scomunicato, monsignor Carlo Maria Viganò, accusato di non riconoscere la legittimità del Papa e del Concilio Vaticano II, dal suo canale YouTube ha puntato ancora una volta il dito contro Papa Francesco, proprio mentre il Pontefice è in condizioni critiche al Gemelli.

"C’è chi ritiene che il Papa sia già deceduto e che lo si tenga nascosto. È evidente che il Vaticano e la deep church bergogliana sono nel panico e faranno di tutto per raccogliere i consensi dei Cardinali intorno a qualche nome che porti avanti la rivoluzione bergogliana" per poi proseguire ancora peggio, affermando che "c’è chi ha tutto l’interesse a seppellire, con quelli di Bergoglio, anche i propri crimini, mentre negli Stati Uniti è in atto uno scontro frontale dell’Episcopato contro l’Amministrazione Trump, dopo che lo scandalo sui fondi dell’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (UsAid) ha fatto emergere le complicità della Chiesa Cattolica nel business dell’immigrazione".

Parole forti a cui segue un "consiglio", si fa per dire, ai cardinali sul prossimo Conclave (dando dunque per certa la morte di Bergoglio): "Occorre impedire che gerarchia progressista possa assicurare un successore a Bergoglio, ossia un altro usurpatore sul Soglio di Pietro che sia l’erede e il continuatore del precedente. Prima di piantare l’ultimo chiodo sulla bara di Bergoglio è dunque indispensabile e indifferibile che venga fatta luce sull’usurpazione da lui perpetrata e sull’occupazione della Chiesa Cattolica da parte di una gerarchia corrotta e traditrice, il cui unico scopo è di distruggerla dall’interno". Parole del tutto fuori luogo in un momento così triste per il Papa e così grave per tutta la Chiesa.