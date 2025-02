Papa Francesco, l'ultimo bollettino dal Gemelli: "Miglioramento confermato"

27 febbraio 2025 a

"Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento". Lo si legge nel bollettino medico diramato dal Vaticano. "Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi". "Il Santo Padre ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato sito al 10* piano, ricevendo l’Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative".

Intanto col Papa in ospedale proseguono con preghiere e rosari le celebrazioni per l'anno santo. Infatti in occasione del Giubileo della Spiritualità Mariana, previsto per l’11 e 12 ottobre, la statua originale della Madonna di Fatima sarà a Roma. La celebre immagine della Vergine, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della "Speranza che non delude", in occasione della messa in piazza San Pietro, di domenica 12 ottobre alle ore 10:30, sarà presente tra i fedeli partecipanti, arricchendo ulteriormente questo momento di preghiera e riflessione. L’ingresso a piazza San Pietro, in occasione della Celebrazione eucaristica, sarà gratuito e non è richiesto biglietto d’entrata.

Le iscrizioni per partecipare all’evento giubilare sono già aperte sul sito e termineranno il 10 agosto. Si tratta della quarta volta che la statua lascia il Santuario di Fatima per venire a Roma: la prima è stata nel 1984 per il Giubileo Straordinario della Redenzione nel 1984, quando il 25 marzo San Giovanni Paolo II ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria; la seconda volta nel Grande Giubileo dell’Anno 2000 e la terza, nell’ottobre 2013, in occasione dell’Anno della Fede con Papa Francesco.