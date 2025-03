Taranto, 56enne in casa senza acqua e con la muffa: scrive a Mattarella, ecco la risposta

01 marzo 2025 a

"Chiedo aiuto col cuore": Anna Renna, 56 anni, collaboratrice scolastica part time in una scuola di Sava, in provincia di Taranto, si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, denunciando di vivere con una sua nipote, disoccupata, in un piccolo appartamento fatiscente, senza acqua e con la muffa alle pareti, preso in affitto. Le due donne, con un solo stipendio di circa 600 euro, non riuscirebbero a permettersi una casa più grande o semplicemente più dignitosa. Prima di scrivere al capo dello Stato, la donna aveva provato a contattare il sindaco e i servizi sociali del Comune, ma pare senza successo.

Poi, la lettera a Mattarella: "Mi rivolgo a lei, illustrissimo Presidente, con la speranza che possa aiutarmi a ritrovare condizioni di vita dignitose per me e mia nipote - ha scritto la 56enne -. Le chiedo con il cuore in mano di valutare la mia situazione e di farmi sentire la vicinanza delle istituzioni". E il presidente della Repubblica non se lo è fatto ripetere due volte. Dunque, ha dato mandato alla funzionaria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Anna Maria Monorchio, di rispondere all'appello. “Gentile signora Renna, mi riferisco alla lettera da lei indirizzata al Presidente della Repubblica - si legge nella risposta -. Al riguardo desidero informarla che si è ritenuto opportuno inoltrare il suo scritto all’attenzione e alle valutazioni della Prefettura di Taranto. Colgo l’occasione per inviarle cordiali saluti". "Sono felicissima, finalmente qualcuno mi ha ascoltato", ha commentato emozionata la 56enne.

Intanto, è intervenuto con una nota il sindaco di Sava Gaetano Pichierri: "Vogliamo fare chiarezza sulla situazione riguardante la cittadina che si è recentemente rivolta al Presidente della Repubblica, affermando di essere stata abbandonata dalle istituzioni. Desideriamo precisare che la signora non è ufficialmente residente nel nostro comune di Sava, ma in un paese limitrofo. Nonostante ciò, pur essendo solo domiciliata, i servizi sociali di Sava hanno già attivato una serie di azioni per supportarla, mostrando grande disponibilità a trovare soluzioni. La signora si è infatti rivolta ai servizi sociali, al sindaco e all’assessore competente non per chiedere assistenza economica, ma semplicemente per ricevere aiuto nella ricerca di una nuova abitazione in locazione, in quanto, confermato da lei, ha le risorse finanziarie per coprire il canone. I servizi sociali avevano prontamente risposto, offrendo il loro sostegno, e si sono mostrati disponibili anche a suggerire altre soluzioni utili. Tuttavia, la signora ha reiterato più volte di non necessitare di altro se non di un nuovo alloggio, a causa dei dissidi con il proprietario dell’attuale abitazione. Gli uffici comunali, pur non essendo la signora ufficialmente residente a Sava, continuano a seguire la situazione con attenzione e stanno predisponendo una relazione dettagliata da inviare al Prefetto, per garantire che tutte le informazioni siano trasparenti e che la cittadina riceva il supporto necessario. Ringrazio il Presidente della Repubblica ed i suoi uffici per aver celermente preso a cuore l'appello della signora, ma ribadiamo l’impegno del nostro comune nel voler essere vicini a chiunque si trovi in difficoltà, cercando sempre di offrire soluzioni concrete e tempestive".