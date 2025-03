Papa Francesco, "ventilazione meccanica e ossigenoterapia": ecco il bollettino

01 marzo 2025 a

a

a

"Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi. Il Santo Padre è apiretico e non mostra leucocitosi": questo l'ultimo bollettino sulle condizioni di Papa Francesco diramato dalla Santa Sede, Il Pontefice è ricoverato da venerdì 14 febbraio al Gemelli per una polmonite bilaterale. Se ieri le sue condizioni cliniche hanno fatto preoccupare parecchio per un episodio di broncospasmo, oggi invece non ci sono stati peggioramenti. Nella nota hanno fatto sapere anche che i suoi parametri emodinamici "si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi e ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente. Non ha presentato episodi di broncospasmo".

Bergoglio, inoltre, è "sempre vigile ed orientato. Nel pomeriggio ha ricevuto l’Eucarestia, quindi si è dedicato alla preghiera", si legge ancora nel bollettino. La prognosi, tuttavia, "rimane riservata". Intanto, per la terza domenica di fila, il Pontefice non guiderà l’Angelus, ma invierà un testo scritto.

"Diffusa la direttiva con le istruzioni liturgiche": ecco cosa significa, angoscia per Papa Francesco

Intanto, fuori dall'ospedale i fedeli non rinunciano a un momento di preghiera sotto la statua di Wojtyla, dove continuano anche a lasciare piccoli omaggi e messaggi nonostante la pioggia. Questa sera, invece, il rosario per la salute del Papa si svolgerà nella Basilica vaticana e non a Piazza San Pietro, come comunicato dal Vaticano. Un cambio di programma forse dovuto al maltempo. A guidare la preghiera sarà il cardinale Claudio Gugerotti.