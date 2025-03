Bari, crolla una palazzina sgomberata a febbraio: "Si cerca un'anziana dispersa"

05 marzo 2025 a

Una palazzina pericolante è crollata nel quartiere Carrassi, a Bari. L'edificio, che era abitato da una ventina di famiglie, era stato sgomberato a febbraio 2024. Sul posto i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali persone rimaste coinvolte. Presenti anche carabinieri e agenti della polizia locale. Si sospetta che intrappolata ci sia una anziana dispersa.

Secondo informazioni raccolte, malgrado l'ordinanza di sgombero, la donna sarebbe infatti rimasta nell'edificio. L'immobile, una palazzina di cinque piani, si trova in via De Amicis, in una zona semi-centrale del capoluogo pugliese. Sul posto anche una squadra Usar, team che si attiva nelle operazioni di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici. Al lavoro anche unità cinofile e droni.

Alcuni abitanti della zona hanno confermato come nell'edificio, peraltro oggetto di lavori di consolidamento, di notte alcune persone, probabilmente senza tetto, avessero avuto l'abitudine di entrare nell'edificio abbandonato e sgomberato per dormire.

"E' stata una cosa spaventosa. Stavo raggiungendo la mia auto, che era parcheggiata quasi vicino al palazzo, quando ho sentito uno scricchiolio, e visto materiale cadere. Ho fatto in tempo a correre via. Un attimo dopo è crollato tutto", sono le parole di un anziano signore testimone del crollo, sotto choc. "Ho dovuto rialzare una signora che era caduta, altrimenti sarebbe stata calpestata. Tutti correvano e piangevano", aggiunge l'uomo. Nel frattempo, i due edifici adiacenti alla palazzina crollata sono stati evacuati a scopo precauzionale anche perché un pezzo dell'edificio è rimasto ancorato alla palazzina limitrofa e si teme possa crollare a sua volta.