L'immigrato che ha aggredito la Petyx a Striscia? Arrestato: toh, ecco come l'hanno beccato

È stato arrestato dalla Polizia di Stato il giovane accusato di essere il responsabile dell'aggressore della troupe di Striscia la Notizia avvenuta nei giorni scorsi durante un servizio nel mercato Ballarò a Palermo. Il giovane, originario del Gambia, è stato immediatamente raggiunto dopo un tentativo di fuga. Nonostante ciò è riuscito a sferrare un pugno contro uno dei poliziotti ed è stato trovato in possesso di quattro dosi di eroina.

"L'arresto del presunto aggressore della troupe di Striscia la Notizia, vittima nei giorni scorsi nel mercato di Ballarò, è merito del controllo del territorio attuato dalla polizia di Stato e in particolare dei Falchi della sezione 'Contrasto del crimine diffuso'", ha sottolineato Giovanni Assenzio segretario provinciale Uil polizia di Stato. "L'operazione - ha aggiunto - dimostra ancora una volta la professionalità degli operatori della polizia di Stato, intervenuti nel cuore di un quartiere difficile da controllare a causa dei dedali di piccole strade, in genere ben controllate dalla criminalità". "Tale intervento - ha concluso Assenzio - dimostra ancora una volta come il controllo della legalità, anche in posti difficili, c'è ed è efficiente grazie all'esperienza maturata dalla polizia di Stato che già nei giorni scorsi era intervenuta con l'arresto di altri spacciatori. Questo nonostante la nota carenza di organico che deve essere al più presto affrontata".

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Salvini. Il segreterio della Lega ha commentato così su Facebook: "Arrestato in flagrante mentre vendeva droga lo spacciatore gambiano che aveva aggredito la troupe di Striscia a Palermo. Per balordi del genere una sola soluzione: ESPULSIONE!".