Monfalcone, anziano ucciso a mani nude e chiuso in due sacchi nell'armadio: chi hanno arrestato

Padova e il Veneto sotto choc per quanto accaduto in una abitazione di Monfalcone, città portuale in provincia di Gorizia nel vicino Friuli Venezia Giulia: è stato arrestato Alessio Battaglia, 40 anni, ricercato per la morte di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, il cui cadavere è stato trovato due giorni fa in due sacchi dentro l'armadio di un'abitazione a Limena (Padova).

Il 40enne è accusato di omicidio e ha confessato: l'uomo conviveva con l'anziana vittima ed era fuggito facendo perdere le tracce fino a stanotte quando i militari l'hanno individuato nel goriziano e ammanettato.

Incalzato e torchiato dagli inquirenti, Battaglia ha ammesso di aver ucciso Bergamin a mani nude al termine di una lite, poi degenerata in tragedia. Dopo averlo ucciso, ha occultato il cadavere del pensionato nell'armadio. Battaglia è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e dopo le prime ammissioni è stato trasferito nel carcere di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Monfalcone aveva trovato rifugio presso un conoscente ma alle prime ore di oggi, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri che erano sulle sue tracce da ore.