Monfalcone, il sindaco acquisisce per legge il palazzo per sfrattare la moschea abusiva

È il primo, è l’apripista, è un “precedente”. E d’accordo che quello italiano non è un sistema di common law, per cui da noi non fanno diritto le sentenze di un tribunale, men che meno i provvedimenti degli enti locali, però che il “caso Monfalcone” possa aprire una nuova strada di legalità e sicurezza, ecco, questo sì. Senza dubbio. L’ufficio Tavolare della regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto, di recente, per conto del Comune di Monfalcone, ad acquisire i locali del centro culturale islamico Darus Salaam. Dopo le polemiche, dopo le minacce, dopo un tiremmolla giuridico-amministrativo che si è concluso, nell’aprile scorso, con un pronunciamento del Consiglio di Stato il quale, di fatto, ha ricordato che i luoghi di culto non si improvvisano e che le moschee abusive sono prima di tutto questo, cioè abusive, a Monfalcone si muove qualcosa.

Non è possibile, non tecnicamente, perché gli spazi che occupa all’interno di un immobile in via Duca d’Aosta sono accatastati con una destinazione d’uso differente.

La legge parla chiaro e non è solamente una questione di cavilli burocratici: è, soprattutto, un’esigenza di sicurezza. Il Comune, allora, emana un’ordinanza col divieto di utilizzare quello stabile come luogo di culto.

S’innesca una discussione infinita. Si alzano accuse su più piani. Chi taccia l’amministrazione Cisint di razzismo, chi la butta in politica, chi organizza una maxi marcia di contestazione e chi ricorre al tar per vedersi dar ragione: nessuno mette in dubbio le violazioni della normativa (che ci sono, eccome) ma nella partita entra l’articolo 19 della Costituzione e tutto si ferma davanti al principio della difesa delle libertà di culto. Fino a tre mesi fa, quando il Consiglio di Stato ribalta quella decisione.

«La stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato e deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia». Vuol dire che sì, certo, i diritti costituzionali sono sacrosanti, ma ci sono luoghi e modi per esigerli e ciò non avviene in spregio a tutte le altre norme di garanzia del sistema. È la conferma che Cisint, due anni fa, aveva ragione da vendere: ma è anche un termine senza proroga per il centro Darus Salaam. Da adesso in poi, nelle sue stanze, i musulmani originari del Bangladesh non possono riunirsi per pregare.

Passano le settimane e, però, non succede niente. Nel senso che ci sono inchieste televisive, racconti dei vicini, accertamenti sul posto: lì, in quella palazzina color ocra con le inferriate nere, le attività continuano indisturbate. È per questo che le autorità tornano a far prevalere non la forza ma la legge: in particolare i commi 3 e 4 dell’articolo 45 della legge regionale numero 19 del 2009.

In Friuli Venezia Giulia si chiama “intavolazione”, in pratica è un atto di acquisizione di un bene e in realtà quasi tutte le regioni (poiché la materia è di loro competenza) hanno disposizioni simili.