Ramy, chiusa l'indagine: i carabinieri verso il processo

Nel capo di imputazione si legge che i carabinieri avrebbero agito con l’intento di " alterare artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato delle cose connesse al reato al fine di impedire, ostacolare o sviare l'indagine relativa al sinistro stradale con esito mortale" in cui ha perso la vita Ramy. In questo contesto, avrebbero costretto un testimone "a cancellare dal proprio telefono cellulare" nove video, "appena effettuati, relativi alle diverse fasi del sinistro stradale sopra menzionato, nonché alle fasi immediatamente successive".

I militari sono accusati di frode processuale aggravata . Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero tentato di ostacolare l’indagine sull’incidente mortale in cui ha perso la vita il giovane, avvenuto alle alle 4 del mattino del 24 novembre 2024 . In particolare, si sarebbero rivolti a un testimone chiedendogli di eliminare dal cellulare i filmati registrati subito dopo il fatto.

"Anche per i carabinieri coinvolti nella vicenda dell'inseguimento di Ramy vale già la nuova disposizion...

L'accusa di frode processuale è aggravata dal fatto che, secondo la Procura, i militari avrebbero agito mediante "distruzione e danneggiamento, in tutto o in parte, di documenti da impiegare come elementi di prova o comunque utili alla scoperta del reato e al suo accertamento".