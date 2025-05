Anna Maria Cisint, "sovvertire la democrazia": il vero obiettivo dell'Islam in Italia

Quanto è permeato l’Islam nel tessuto sociale italiano nel 2025? È un fondamentalismo che rispetta le leggi e le credenze del Paese che ospita i suoi adepti o è un movimento che cerca sempre di più di prendere il controllo? È questo uno dei temi affrontati a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti c’è Anna Maria Cisint, ex-sindaco di Monfalcone ed europarlamentare della Lega che ha un grosso timore che l’Islam radicale tenti con i suo tentacoli di sovvertire il sistema democratico.

La Cisint afferma: “Stiamo andando verso l'affermazione dell'Islam radicale, verso la sottomissione, stiamo andando verso l'affermazione della Sharia. Gli islamisti lo fanno con maniere diverse, più morbide, moderate, attrattive. Ma lo stanno facendo in maniera costante. Si insinuano nei tessuti sociali, nella società, nelle associazioni, nelle moschee e nelle scuole e l'obiettivo che hanno è ‘quando abbiamo i numeri allora possiamo imporre la sharia’, ma anche oggi c’è un progetto ancora più grave, cioè il governo, cioè la sovversione della democrazia. Bisogna essere coerenti e non far rimanere in Italia quelli che non rispettano la legge e quelli che non rispettano i nostri valori, perché ci si prospetta altrimenti davvero un periodo drammatico per come si sono messe le cose”.