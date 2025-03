Papa Francesco, irruzione al Gemelli: per il tiktoker finisce davvero male

09 marzo 2025 a

a

a

Ormai è corsa al complotto dei complotti sparando fake news a raffica sulla morte del Papa e il classico ritornello "non ce lo volgiono dire". La situazione però a quanto pare sta scappando di mano: alcuni influencer complottisti che affollano Tik Tok ora provano anche a fare irruzione all'ospedale Gemelli alla ricerca della stanza del Papa. Uno dei protagonisti più attivi di questa teoria è Er Bombolino, noto tiktoker.

Con il telefono in mano e una diretta social in corso, ha mostrato ai suoi follower il padiglione dell’ospedale e l’ascensore che, secondo lui, avrebbe trasportato il Pontefice nel reparto. "Sono al decimo piano del Gemelli, e Papa Francesco ce l’ho qua", dice prima di dirigersi verso il corridoio dell’area riservata mostrando il tatuaggio sull'avambraccio con il volto del Pontefice. Poi la sua corsa si arresta davanti a una porta chiusa a chiave.

Poi è il turno di Ottavo. Anche lui, smartphone alla mani si è recato al Gemelli cercando di accedere al reparto. Arriva senza difficoltà davanti a un corridoio – che, tra l’altro, è diverso da quello mostrato da Er Bombolino – e nota l’assenza di un vero presidio di sicurezza. "Non c’è nessuna scorta. Niente di niente", osserva. "Non sarei mai riuscito ad arrivare fino a qui se il Papa fosse ancora vivo. Per questo vi dico: secondo me, Papa Francesco non c’è più". Ma in tanti sui social hanno preso in giro i due tiktoker per l'errore clamoroso sul reparto. Infatti in molti hanno sottolineato che i due influencer hanno cercato il Papa in un’area dell’ospedale che non ha nulla a che vedere con il reparto in cui è ricoverato.