Garlasco, il titolare dell'hotel su Marco Poggi: "Nel giorno dell'omicidio di Chiara non era in Trentino"

Marco Poggi non era in Trentino Alto Adige il giorno in cui è stata assassinata sua sorella Chiara. Il settimanale Giallo ha contattato il gestore dell'albergo dove la sua famiglia soggiornava quel 13 agosto del 2007. I Poggi hanno sempre sostenuti che in quei giorni erano in vacanza a Falzes, con Marco e con il suo amico Alessandro Biasibetti (oggi frate) e i suoi genitori, ma qualcosa sembra non tornare. Ciò che appare curioso è che nessun investigatore abbia mai chiesto conferma al titolare dell'hotel circa la presenza di Marco nella sua struttura, né prima né dopo il delitto di Garlasco. Oggi, però, l’uomo ha rivelato una circostanza clamorosa. Ha detto infatti al settimanale che i coniugi Poggi avevano una stanza matrimoniale e Marco non era con loro.

A quanto pare, non erano presenti nemmeno i Biasibetti. Il titolare dell'hotel di è detto sicuro, perché conosceva molto bene i Poggi e ricorda il giorno della morte di Chiara, quando i Poggi vennero chiamati e avvertiti della tragedia e tornarono a Garlasco. L'altra famiglia, invece, non l'ha mai sentita nominare. A questo punto, però, l'interrogativo sorge spontaneo: dove erano Marco Poggi e i Biasibetti il giorno della morte di Chiara?