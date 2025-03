Papa Francesco, "rosario anticipato". Dopo il bollettino, la decisione Oltretevere

10 marzo 2025 a

"Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando". Ancora una volta, dal Vaticano l'aggiornamento sulle condizioni di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio, è stringato, senza dettagli significativi, a conferma di come la situazione del Pontefice sia ancora critica. Come sottolineato nel bollettino serale di domenica, "un quadro complesso".

Nel frattempo, sempre da San Pietro fanno sapere che da oggi lunedì 10 marzo cambiano orario e luogo del rosario per il Santo Padre, che si terrà in Aula Paolo VI in concomitanza con gli Esercizi Spirituali della Curia Romana. Il rosario sarà dunque anticipato al termine dei Vespri e della Meditazione delle 17.

"Come da tradizione, questo tempo di raccoglimento e preghiera rappresenta un momento di silenzio e discernimento per i collaboratori del Santo Padre, i quali si uniranno in spirito di riflessione e di ascolto della Parola di Dio, continuando a pregare per la Sua salute". "I fedeli che desiderano partecipare a questo ulteriore momento di preghiera potranno seguirlo in diretta sugli schermi in Piazza San Pietro o attraverso i media vaticani. Al termine degli Esercizi Spirituali, venerdì 14 marzo, la preghiera comunitaria riprenderà in una modalità rinnovata, rimanendo segno di fede e di comunione ecclesiale", conclude la nota vaticana.

Dal Gemelli intanto nuovi timidissimi segnali di speranza. Pur nella fragilità di un quadro ancora complesso, persiste la situazione di stabilità delle condizioni di salute di Francesco. Al 24esimo giorno di ricovero, recita l'ultimo bollettino di domenica sera, il Pontefice ha continuato le terapie, così come la fisioterapia respiratoria e motoria. Dopo aver partecipato alla messa, il Papa domenica mattina si è anche collegato in video per seguire gli esercizi spirituali della Quaresima della Curia Romana. Il Santo Padre non è apparso sullo schermo, ma ha seguito da remoto le attività svolte in Aula Nervi. Nel suo messaggio in occasione dell'Angelus, Francesco ha affrontato il tema dell'assistenza ai malati e anziani, ponendo l'accento sulla necessità di esercitare la "tenerezza" della cura nei confronti di malati e anziani. "Nel mio prolungato ricovero qui in Ospedale - ha scritto il Papa -, anch'io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore. E mentre sono qui, penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore. Abbiamo bisogno di questo, del 'miracolo della tenerezza', che accompagna chi è nella prova portando un po' di luce nella notte del dolore".