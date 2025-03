"Maxi rissa davanti al Colosseo, in trenta vicino alla metro". Immigrati, sangue e coltellate: finisce male

11 marzo 2025 a

a

a

Maxi rissa con coltellate in piazza del Colosseo, davanti alla metro B, al centro di Roma. A scontrarsi una trentina di ragazzi egiziani e tunisini. Ferito un 17enne di nazionalità tunisina colpito con due coltellate all’addome e al volto. È stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto i poliziotti del commissariato Trevi. Indagini in corso. A scontrarsi alle 20 circa, sono stati circa 30 ragazzi, appartenenti di due gruppi, uno egiziano e uno tunisino.

All’arrivo degli agenti di polizia del distretto Trevi i poliziotti hanno trovato soltanto un 17enne con ferite da arma da taglio al volto e all’addome. Immediatamente soccorso è stato trasportato all’Umberto I di Roma. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita. La polizia sta indagando per risalire ai partecipanti alla rissa e i motivi che l’ha scatenata. E se Roma "piange", Milano non ride. Nelle ultime ore si sono consumati alcuni gesti di violenza inaudita. La prima violenza l’8 marzo: 16enne risponde con uno schiaffo alle frasi pesanti, e viene inseguita e ferita da 3 nordafricani. Nel secondo caso, un egiziano tenta di stuprare 17enne. E il sindaco Sala come Gualtieri si occupano di altro mentre le loro città diventano sempre più invivibili.