Michele Emiliano, l'accusa di Nancy Dell'Olio: "Ha provato a baciarmi. Mi infilai in auto e scoppiai a piangere"

“Se Michele Emiliano ci ha provato? Certo che ci ha provato": Nancy Dell'Olio, ex ambasciatrice della Regione Puglia, lo ha detto ad Alessandro Sortino a Le Iene a proposito del governatore della Puglia, Michele Emiliano. Nell'intervista in onda questa sera su Italia 1, parlando di una serata al Circolo della Vela nel 2019, la Dell'Olio ha raccontato: "Al termine della cena ci spostammo sui divanetti per bere qualcosa. Lì il presidente trasformò il tono del nostro incontro. E ci provò in quell’occasione in un modo che mi spiazzò. Prese la mia mano e cercò di baciarmi. Emiliano mi chiese se volessi andare a casa sua a proseguire la serata ma gli dissi di no. Quando mi infilai in auto per tornare a casa la mia assistente mi vide sconvolta. Scoppiai a piangere. E piansi a lungo, ero turbata. Ho scritto tutto, date, momenti, su un diario. E questo il presidente Emiliano lo sa”.

Una versione, quella di Dell'Olio, che il governatore ha già smentito. Interpellato sempre da Le Iene, ha detto: "Mi dà la possibilità di ricevere questa tesi formalmente? Nancy Dell’Olio ha detto che mi deve denunciare, vero? Bene, aspetto questa denuncia. Se devo porgere delle scuse alla signora Dell’Olio? Non ho niente di cui scusarmi”.

Nei giorni scorsi, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, la Dell'Olio ha parlato di una promessa fatta da Emiliano, ma non mantenuta, di rinnovare il suo contratto come "ambasciatrice" della Puglia nel mondo: "Mi hanno presa in giro. C'è stata malafede", ha denunciato la donna.