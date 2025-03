Ramy Elgaml, la perizia inchioda l'amico: "Guida spregiudicata. I carabinieri? Comportamento corretto"

12 marzo 2025 a

"Per quanto attiene al conducente del motociclo Yamaha, Bouzidi Fares, questi, opponendosi all’Alt dei Carabinieri, dava avvio a un inseguimento anomalo e tesissimo, ad elevatissima velocità lungo la viabilità urbana cittadina, con una guida spregiudicata ed estremamente pericolosa, transitando con semafori rossi, a pochi centimetri da veicoli in marcia regolare con rischio di collisioni, affrontando di notte, in contromano, curve alla cieca. Questi, con il suo comportamento sprezzante del pericolo, ha determinato l’inseguimento e le sue modalità e si è assunto il rischio delle conseguenze, per sé e per il trasportato": lo si legge nella perizia dell’ingegner Marco Romaniello sull’incidente in cui morì Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto in un incidente il 24 novembre 2024 a Milano.

Nello studio di 166 pagine, poi, si legge ancora: "Nel caso in esame l'inseguimento ha avuto una durata incredibilmente lunga, considerando che è avvenuto per ben 8 minuti circa, un tempo questo estremamente lungo per una guida tesissima in emergenza, condotta per le strade del centro cittadino, di notte. Probabilmente è proprio questo ulteriore motivo, connesso al decadimento della concentrazione e dell'attenzione, all'affaticamento cognitivo e alla perdita di focalizzazione che, alla fine dell'evento, il conducente del motoveicolo ha attuato una tale sconsiderata azione di cambio traiettoria ed interposizione su quella dell'autovettura, con le note gravissime conseguenze".

"Sono spariti il giubbotto e il palo": Ramy, lo strano retroscena sulla morte del ragazzo egiziano a Milano

Dalla consulenza cinematica disposta dalla procura di Milano sull'incidente, poi, emerge che il carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice ha avuto un comportamento corretto, ha frenato quando doveva frenare e l'urto tra l'auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell'inseguimento, ma in precedenza ed è stato laterale. La consulenza, in sostanza, attribuirebbe la responsabilità dell'incidente all'amico di Ramy che guidava lo scooter, Fares Bouzidi.