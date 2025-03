Garlasco, la rivelazione del genetista: "Cosa ha in mano la Procura su Andrea Sempio"

13 marzo 2025 a

Ugo Ricci è il consulente di genetica forense che ha firmato la consulenza che ha fatto riaprire dalla Procura di Pavia le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. "I risultati di una rivalutazione di dati, fatta sull’analisi dei frammenti ungueali di Chiara Poggi - ha spiegato -. Mi sono basato sul fascicolo della consulenza fatta dal professor Francesco De Stefano su incarico della Procura. Dei profili del Dna furono generati, non si possono buttare nel cestino quei risultati. Le attività di quella perizia furono fatte molti anni fa, in laboratorio non accreditato, con tecniche che erano quelle che erano".

L'esperto, in un'intervista rilasciata al Giorno, ha spiegato in cosa consiste nel concreto il suo lavoro. "Io ho fatto questo, rivalutare i tracciati ottenuti dal professor De Stefano confrontandoli con il Dna di Stasi, acquisito a suo tempo, e con il profilo del cromosoma Y di Sempio, quest’ultimo fornito da indagini difensive, preso da oggetti abbandonati, necessita quindi di attività dopo l’identificazione, quello che sta facendo la Procura", ha precisato.

Da qui la conclusione a cui lui e il suo team sono arrivati. "Sia le mie conclusioni che quelle del professor Roewer - ha dichiarato -, al quale avevo peraltro fornito profili anonimizzati, non Stasi e Sempio, ma donatori A e B, hanno escluso Stasi e non escluso invece Sempio per 2 dei 9 campionamenti acquisiti. Si tratta di profili parziali, noi abbiamo lavorato dal punto di vista biostatistico, i risultati danno una probabilità statistica molto bassa. Per essere chiaro, non si tratta di un profilo Dna che basta per accusare di un omicidio. Per questo la mia opinione personale è che la Procura abbia anche altri elementi".