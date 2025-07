Garlasco, "più di un killer": tam-tam in Procura, l'ipotesi prende piede

Sì, l’ipotesi che il killer di Chiara Poggi - ammazzata a Garlasco il 13 agosto 2007 non fosse soltanto uno, ora prende decisamente più valore. Le prime analisi sul tampone oro-faringeo della vittima prelevato dal medico-legale nel corso dell'autopsia del 2007 (ma mai analizzato in 18 anni, incredibile), effettuate dalla genetista Denise Albani, perito incaricato dal Tribunale di Pavia, avrebbero evidenziato due tracce di Dna “Y”, quindi maschile: una (nella zona laterale) sarebbe attribuibile a una contaminazione da parte di un infermiere assistente del medico legale di allora, ma l’altra, nella parte centrale della bocca, apparterrebbe a un uomo non identificato. Un ignoto, insomma, visto che la traccia, da un primo confronto preliminare e in attesa degli esiti di una seconda analisi che gli darebbero una valenza scientifica, non sarebbe attribuibile né ad Alberto Stasi (ex fidanzato di Chiara condannato a 16 anni di carcere nel 2015 e ora in semilibertà) né ad Andrea Sempio (amico del fratello della vittima e attualmente indagato per concorso in omicidio), ma a un terzo misterioso uomo. Qualcun altro presente sulla scena del crimine, insomma, come ipotizzano fin dall’inizio di questa seconda indagine gli inquirente e come, esattamente tre mesi fa (il 13 marzo 2025), anche noi di Libero avevamo raccontato.

Qualcuno, insomma, che nella ricostruzione fatta da chi indaga potrebbe aver provato a zittire Chiara chiudendole la bocca con una mano, dinamica che avvalorerebbe anche la questione della famosa macchia di sangue fotografata sotto la cornetta del telefono fisso di casa Poggi e mai analizzata dai Ris. Se ribadito quanto rilevato dai primi accertamenti - e cioè che quella goccia ematica non potrebbe essere finita lì (da uno schizzo) passando sotto il telefono chiuso, ma soltanto con la cornetta sollevata -, prenderebbe valore l’ipotesi che l’aggressore avrebbe cercato di fermare la 26enne la quale, capito di essere in grave pericolo (e magari vedendo la porta d’ingresso bloccata da una o più persone) si sarebbe diretta verso il telefono per chiedere aiuto. E avrebbe iniziato a gridare.

