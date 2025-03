Bologna, scatta l'allerta rossa per maltempo: "Evacuare i piani terra dalle 22"

13 marzo 2025 a

a

a

In seguito all'allerta meteo rossa emanata da Arpae il Comune di Bologna ha emanato un'ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti in alcune strade dei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena a partire dalle 22 di oggi, giovedì 13 marzo, e fino al termine dell'emergenza. È obbligatorio, per precauzione, sottolinea il Comune, recarsi ai piani superiori predisponendo quanto necessario per pernottarvi oppure individuando autonomamente alternative praticabili.

Chi non avrà la possibilità di recarsi ai piani superiori degli edifici, in assenza anche di alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro (vedasi ospitalità di conoscenti/parenti), potrà telefonare alla centrale radio operativa della Polizia Locale (051 266626) per essere indirizzato alle strutture di accoglienza individuate e attrezzate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti e/o impossibilitate a evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi per effettuare gli spostamenti in sicurezza.

"In considerazione dell’allerta meteo emanata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Civile dell’Emilia Romagna per la giornata di venerdì 14 marzo, la Partita del Cuore tra le Legends di Bologna, Parma e Cesena in programma domani alle 20:30 al Palasavena di San Lazzaro è stata rinviata a data da destinarsi". Lo ha comunicato il Bologna Fc in una nota sul proprio sito.