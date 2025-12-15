Libero logo
Alessandra Todde, Avs le vota contro: caos in Sardegna

lunedì 15 dicembre 2025
No all'ampliamento della fabbrica di armi RWM e subito un incontro con la presidente della regione Alessandra Todde: la richiesta non è dell'opposizione ma di Allenza Verdi Sinistra, pezzo politico del campo largo che non solo esprime perplessità ma annuncia il voto contrario alla delibera nel momento in cui arriverà in giunta regionale. Fra i firmatari della nota, infatti, oltre ai consiglieri regionali Maria Laura Orrù, Diego Loi e Giuseppe Dessena, c'è anche l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. "Siamo contrari alla delibera che autorizzerebbe l'ampliamento della fabbrica di armi della società tedesca RWM del Gruppo Rheinmetall e conseguentemente voteremo contro quando verrà portata in giunta", assicurano.

"La tedesca Rheinmetall fornisce a Israele munizioni di precisione da 120 mm per carri armati, ampiamente utilizzate nell'attacco terrestre a Gaza, secondo Der Spiegel. L'azienda, il più grande produttore di armi tedesco, ha visto il fatturato totale aumentare del 35% nel 2024, raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari. Le vendite di armi e munizioni sono aumentate del 58%, raggiungendo i 3,26 miliardi di dollari, secondo i suoi report finanziari. La Sardegna - sottolineano i componenti di Avs - sostiene già un carico militare sproporzionato e aggiungere un'industria di armi vuol dire condannarla a essere retrovia di un'economia di guerra, riproponendo il vecchio ricatto del lavoro in cambio di attività invasive che consumano territorio, dividono le comunità e non lasciano futuro, solo capannoni vuoti e giovani costretti ad andare via".

La Todde: "Segnale inquietante". L'assessore sfascia la vetrata di Sironi? Video da vietare

Vietato pubblicare le immagini dell'assessore sardo che cade e sfonda una vetrata. La governatrice grillina della Sa...

E ancora: "Rivendichiamo invece uno sviluppo fondato sulle risorse dell'isola, sulla pace, sulla qualità dell'ambiente e sulla dignità del lavoro, non sull'ennesima fabbrica di armi. Chiediamo l'apertura di una fase di confronto con la presidente Todde e il centro sinistra anche sul tema della transizione ecologica ed energetica così da avere tempi certi sul superamento delle fonti fossili favorendo l'uso delle rinnovabili, lavorando su un piano regionale che consenta a cittadini e imprese un reale abbattimento dei costi in bolletta e sulle produzioni", concludono i consiglieri regionali. 

Alessandra Todde, terremoto in Sardegna: si dimette l'assessore alla Sanità

Fuggi fuggi dal campo largo. In Sardegna il centrosinistra è già nel caos. Dopo le dimissioni dell'ass...
Campo minato Alessandra Todde, terremoto in Sardegna: si dimette l'assessore alla Sanità

Perde pezzi Alessandra Todde, le dimissioni dell'assessore Satta fanno tremare la giunta

La governatrice furiosa La Todde: "Segnale inquietante". L'assessore sfascia la vetrata di Sironi? Video da vietare

