Alessandra Todde, Avs le vota contro: caos in Sardegna

No all'ampliamento della fabbrica di armi RWM e subito un incontro con la presidente della regione Alessandra Todde: la richiesta non è dell'opposizione ma di Allenza Verdi Sinistra, pezzo politico del campo largo che non solo esprime perplessità ma annuncia il voto contrario alla delibera nel momento in cui arriverà in giunta regionale. Fra i firmatari della nota, infatti, oltre ai consiglieri regionali Maria Laura Orrù, Diego Loi e Giuseppe Dessena, c'è anche l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu. "Siamo contrari alla delibera che autorizzerebbe l'ampliamento della fabbrica di armi della società tedesca RWM del Gruppo Rheinmetall e conseguentemente voteremo contro quando verrà portata in giunta", assicurano.

"La tedesca Rheinmetall fornisce a Israele munizioni di precisione da 120 mm per carri armati, ampiamente utilizzate nell'attacco terrestre a Gaza, secondo Der Spiegel. L'azienda, il più grande produttore di armi tedesco, ha visto il fatturato totale aumentare del 35% nel 2024, raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari. Le vendite di armi e munizioni sono aumentate del 58%, raggiungendo i 3,26 miliardi di dollari, secondo i suoi report finanziari. La Sardegna - sottolineano i componenti di Avs - sostiene già un carico militare sproporzionato e aggiungere un'industria di armi vuol dire condannarla a essere retrovia di un'economia di guerra, riproponendo il vecchio ricatto del lavoro in cambio di attività invasive che consumano territorio, dividono le comunità e non lasciano futuro, solo capannoni vuoti e giovani costretti ad andare via".