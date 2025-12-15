Paolo Mieli, la soffiata: "Uno strano clima. Paolo Virzì...", per la Schlein è finita?

Il tentativo di Elly Schlein di "oscurare" l'intervento di Giorgia Meloni, che ha chiuso la festa di Atreju, è stato un fallimento colossale. Non in apparenza, dato che non ha ricevuto un voto contrario dai suoi. Ma dietro le quinte comincia a farsi sentire un certo mal di pancia. La segretaria del Pd, infatti, non viene considerata all'altezza per poter spodestare il governo di centrodestra. "Per la sinistra il discorso fatto da Elly Schlein è stato molto efficace - ha spiegato Paolo Mieli intervenendo a Radio 24 - ma dietro le quinte, come dice Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, tutti borbottavano perché dicevano: 'qua Conte ci deve portare rispetto'. Non solo Pina Picierno, Delrio, quelli della minoranza. Ma borbottavano anche Francesco Boccia. E gli ha dato una rispostaccia Chiara Pendino che li ha mandati praticamente tutti a quel paese".

"C'è una strana aria intorno a Schlein - ha proseguito Paolo Mieli -, come a dire 'ce la teniamo', non c'è il solito clima intorno alla segretaria dei dem. Penso a Paolo Virzì che, per esempio, dice che la segretaria 'non è abbastanza ruvida', se viene a mancare anche il cinema alla sinistra...".