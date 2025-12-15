Garlasco, chi ha chiamato Chiara Poggi mentre moriva: uno choc

Il delitto di Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, torna al centro delle cronache con nuove indagini della Procura di Pavia che puntano su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Marco, indagato per concorso in omicidio. Tra gli elementi chiave emerge una macchia di sangue rinvenuta sotto la cornetta del telefono fisso di casa Poggi. Questa traccia, una goccia obliqua e con inclinazione di circa 19 gradi, suggerisce che Chiara abbia alzato la cornetta per chiedere aiuto – tra i numeri memorizzati c'era quello della stazione dei carabinieri di Garlasco – prima di essere colpita. L'assassino l'avrebbe poi rimessa a posto, lasciando il sangue intrappolato.

A supporto, la Bloodstain Pattern Analysis (BPA) condotta dai RIS di Cagliari nel 2025 contraddice la ricostruzione del 2007 (dai RIS di Parma), che vedeva l'aggressione iniziare nell'ingresso. La nuova perizia ipotizza una dinamica invertita: una lite forse scoppiata in cucina, il primo colpo vicino al telefono mentre Chiara era in piedi con la cornetta in mano, ulteriori colpi mentre cadeva, un tentativo di fuga verso l'ingresso e l'epilogo con la vittima trascinata e scaraventata nelle scale della cantina.