Filippa Lagerback, il dramma: "L'anno peggiore della mia vita"

"Questo è decisamente l’anno peggiore della mia vita e sono tutt’ora in una tempesta di emozioni, su e giù. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore". Filippa Lagerback si è fiondata su Instagram per rispondere ai suoi follower e rivelare loro che il 2025 per certi aspetti, è stato un anno da dimenticare. In effetti, negli ultimi dodici mesi sono arrivate delle grandi prove da superare. Un esempio? La perdita della amata madre, Margaretha, che è mancata a gennaio di quest'anno.

"Mamma continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza", aveva spiegato la stessa Filippa Lagerback pochi giorni dopo la morte della mamma, pubblicando alcuni momenti insieme alla madre Margaretha, ex dottoressa.