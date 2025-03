Auto, basta un centesimo di euro per rubartela: ecco come ti portano via tutto

14 marzo 2025 a

Occhi aperti nel parcheggio del supermercato: ai ladri basta un centesimo di euro per svaligiare la vettura, rubando borsette, zaini e altro. O peggio, per fregare direttamente tutto il mezzo al guidatore. Malcapitato e, è il caso di dirlo, distratto.

Nel poco magico mondo dei delinquenti, uno dei trucchi di maggior successo è quello denominato "della semina". Luogo dell'agguato: i parcheggi dei supermercati, in superficie o meglio ancora interrati. Il momento perfetto è quello subito dopo la spesa, quando il proprietario torna alla sua auto, la apre, spalanca il portellone posteriore e inizia a riporre le borse nel retro.

E' questo il momento in cui i furfanti, ben appostati, mettono in atto il loro piano diabolico. Il trucco della semina prevede che i ladri facciano cadere nelle vicinanze della vittima alcune monete. Nel momento in cui il futuro derubato si china per raccogliere o magari si volta per guardare cosa sta succedendo, i manolesta hanno buon gioco ad approfittare delle portiere aperte per svaligiare il mezzo.

La variante è quella di una banconota infilata sotto il tergicristalli del parabrezza. In questo caso il guidatore, che magari ha già avviato il motore, è portato naturalmente a uscire dalla vettura per recuperare i soldoni. Anche qui, i ladri con destrezza possono recuperare qualsiasi cosa di valore sia stata lasciata nell'abitacolo. Pochi secondi di distrazione, faltali.