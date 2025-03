Meteo, Mario Giuliacci: lunedì, un pessimo inizio di settimana. E a fine marzo sarà anche peggio...

16 marzo 2025 a

a

a

L’Italia continua a vivere una fase meteorologicamente molto movimentata, e all’orizzonte si profila un nuovo affondo invernale. Per la prossima settimana, al via domani - lunedì 17 marzo - infatti, si prevede l’arrivo di un’ulteriore ondata di freddo che riporterà condizioni tipicamente invernali. Le ultime elaborazioni dei modelli meteo indicano che lunedì sarà ancora influenzato dagli strascichi del peggioramento atteso nel weekend, con residue precipitazioni in alcune zone.

Clicca qui per accedere al sito del colonnello Mario Giuliacci

A partire da martedì 18 marzo, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, però l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, estendendosi sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo. Tuttavia, il settore orientale di questo anticiclone risulterà meno stabile e potrà essere vulnerabile all’arrivo di masse d’aria piuttosto fredde provenienti dai Balcani, pronte a scivolare verso il nostro Paese.

Nonostante il ritorno di ampie schiarite e giornate soleggiate su gran parte del territorio italiano, l’inizio della primavera sarà accompagnato da temperature sotto la norma, soprattutto nelle regioni del Centro e del Nord. Il freddo si farà sentire, e il clima resterà decisamente frizzante per il periodo.

"Nuova irruzione". Giuliacci mette in guardia: ribaltone settimanale? A cosa assisteremo

Le proiezioni meteo per il termine di marzo, inoltre, lasciano intendere un possibile ritorno del maltempo, con perturbazioni instabili in arrivo in sequenza dall’Atlantico settentrionale verso l’area mediterranea. Questo scenario suggerisce che, nonostante la temporanea presenza dell’alta pressione, l’inverno potrebbe avere ancora qualcosa da dire prima di cedere definitivamente il passo alla bella stagione. Insomma, si profila anche una seconda metà di marzo tutt'altro che indimenticabile, almeno dal punto di vista meteorologico.