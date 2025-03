Caso Prospero, un arresto e un indagato. Poi l'intercettazione-choc: "Stai parlando con un morto"

17 marzo 2025 a

a

a

Man mano che emergono nuovi dettagli, il caso di Andrea Prospero diventa sempre più macabro. Il 19enne, studente universitario a Perugia, è stato trovato morto in una stanza in affitto lo scorso 29 gennaio. In manette ci è finito un 18enne. Il ragazzo è accusato di "istigazione al suicidio". Ma c'è anche un secondo indagato. Si tratta sempre di un 18enne, che deve rispondere dell'accusa di cessione di medicinali oppiacei.

"Stai parlando con un morto...": così il 18enne agli arresti domiciliari con l'accusa di aver istigato Andrea Prospero a suicidarsi si rivolgeva a una terza persona che sulla chat di Telegram aveva fatto una domanda allo studente. La domanda del terzo utente della chat era arrivata proprio nel momento in cui Prospero e il diciottenne si stavano scambiando in diretta i messaggi, un attimo prima che si togliesse la vita. E a rispondere è stato l'indagato: "stai parlando con un morto", gli replicato.

Andrea Prospero morto "suicida" nel b&b? Una svolta terrificante: ecco chi è stato arrestato

Nell'ultima conversazione tra Prospero e il giovane romano - è emerso dalle indagini - si inserì anche questa terza persona quando però la vittima aveva già smesso di scrivere. A quel punto la risposta del diciottenne ai domiciliari che - secondo l'accusa - aveva incoraggiato Prospero a "superare la paura" del suicidio e a ingerire i farmaci. Sempre dalle indagini è emerso che Andrea e il 18enne si erano scambiati messaggi anche i giorni precedenti e che, in una occasione, il ragazzo arrestato aveva suggerito alla vittima anche di utilizzare una corda. Un oggetto che è stato poi rinvenuto nella stanza dove lo studente si è tolto la vita ingerendo degli oppiacei.

"Andrea Prospero si era confidato pensando di aver trovato online un amico, ma questa persona era tutt'altro che un amico", ha spiegato a LaPresse l'avvocato Carlo Pacelli, che rappresenta la famiglia di Andrea Prospero. "Andrea si è confidato, ha raccontato delle sue fragilità, dei suoi disagi - ha proseguito - e dall'altra parte, invece di un conforto, ha trovato qualcuno che ha rafforzato i suoi propositi di farla finita. Addirittura quando era sul punto di lasciar perdere perché gli mancava il coraggio di farlo, questa persona lo ha 'aiutato' a mettere in atto i suoi propositi inconfessabili. Tutta questa vicenda - ha concluso - accende un allarme sui pericoli del web".