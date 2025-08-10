Pasquale Di Fenza contro Calenda dopo l'espulsione: "Io buffone? Lui snob, non un vero leader"

Pasquale Di Fenza non ci sta e si ribella all’espulsione da Azione decisa da Carlo Calenda dopo il discusso incontro in Regione Campania con la tiktoker Rita De Crescenzo. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il consigliere replica duramente: "Essere definito un buffone da Calenda mi è dispiaciuto, è andato oltre. Ma purtroppo credo volesse dimostrare qualcosa alla borghesia, alla Roma-bene che lui rappresenta. Doveva esibire questo snobismo".

Nessuna telefonata di chiarimento, racconta Di Fenza: "L’ha scritto sui social. Fino a prima di ieri però gli andavo bene, quando facevo crescere il partito in Campania. Ho portato io Azione a un certo livello". Secondo lui, la rottura sarebbe legata anche alle sue aperture al “campo largo” in Campania, contrarie alla linea del leader: "Forse gli ho fatto un piacere, gli ho dato pure visibilità".

Sullo show con la bandiera e la De Crescenzo ammette: "La mia leggerezza è stata far sventolare il tricolore, per questo ho chiesto scusa e mi sono assunto le mie responsabilità. Per il resto non c’è nulla di grave, mica ho ammazzato qualcuno". E difende la scelta di invitare influencer come De Crescenzo: "Oggi rappresentano il popolo. Sono orgoglioso di venire da una famiglia semplice, di operai, e sono fiero di non essere snob".