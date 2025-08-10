Imprevisto al Grande Fratello: chi fa irruzione sul palco

Imprevisto in diretta durante il Grande Fratello nella versione israeliana. Qui alcuni attivisti del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together sono saliti senza autorizzazione sul palco durante la trasmissione per protestare contro la guerra a Gaza.
Stando a Haaretz, quattro membri del gruppo, indossando magliette con la scritta 'Lasciare Gaza' sono saliti sul palco, si sono seduti e presi per mano. "La guerra a Gaza deve finire! La guerra ci sta uccidendo tutti!", ha gridato uno degli attivisti mentre la sicurezza cercava di farli scendere dal palco.
Vito si racconta: "Fellini, Moana, la cucina"Venga, venga che ci mettiamo comodi in cucina». Beh, inevitabile vista la sua passione per i fornelli. A proposit...
Ma non finisce qui, perché gli attivisti se la sono presa con "il governo israeliano" che "sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!". In una nota diffusa successivamente, 'Standing Together' ha denunciato che "mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un'ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla Nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito".
Watch: We disrupted the live broadcast of Big Brother Israel last night to call for an end to the annihilation in Gaza and abandonment of the hostages because we can’t continue with routine right now! There can’t be business as usual! pic.twitter.com/QrXTdTTW5f— עומדים ביחד نقف معًا Standing Together (@omdimbeyachad) August 10, 2025