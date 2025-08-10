Imprevisto al Grande Fratello: chi fa irruzione sul palco

Libero logo
domenica 10 agosto 2025
1' di lettura

Imprevisto in diretta durante il Grande Fratello nella versione israeliana. Qui alcuni attivisti del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together sono saliti senza autorizzazione sul palco durante la trasmissione per protestare contro la guerra a Gaza.

Stando a Haaretz, quattro membri del gruppo, indossando magliette con la scritta 'Lasciare Gaza' sono saliti sul palco, si sono seduti e presi per mano. "La guerra a Gaza deve finire! La guerra ci sta uccidendo tutti!", ha gridato uno degli attivisti mentre la sicurezza cercava di farli scendere dal palco.

Ma non finisce qui, perché gli attivisti se la sono presa con "il governo israeliano" che "sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!". In una nota diffusa successivamente, 'Standing Together' ha denunciato che "mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un'ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla Nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito".

