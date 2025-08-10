Reazione a Catena, Insegno e pubblico sotto-choc: "Come avete fatto?". In diretta...

"Ma come avete fatto?". I concorrenti di Reazione a Catena spiazzano tutti: Pino Insegno compreso. Stiamo parlando degli Intrepidi. Il trio è riuscito a indovinare là dove si pensava fosse impossibile. È accaduto all'Intesa vincente. Qui una dei tre concorrenti dice: "Cos'è?". L'altro, dopo vari secondi: "Ariete". Ed ecco che subito la terza indovina la parola "Toro". "È giusto, ma come ha fatto?" domanda il conduttore di Rai 1. "Non capisco nulla di segni zodiacali, ma dopo "acquario c'è pesci, poi ariete, toro...".

Una giustificazione che non convince i telespettatori: "Boh per me non è regolare un'intesa vincente cosí", "Questa Intesa Vincente me la ricorderò per sempre, probabilmente", "Negli altri giochi poi vien fuori il vantaggio della maggiore cultura che di solito hanno i più anziani rispetto ai più giovani (che in questo caso non hanno nemmeno dovuto affrontare)".

Gli Intrepidi hanno dovuto affrontare i nuovi campioni, ossia i Tanarini. Il trio è composto da Mauro, Daniela e Fabrizio, tutti orgogliosamente originari di Borgo Tanaro, una frazione di Asti. Infatti, il nome che hanno scelto per la loro squadra è un omaggio diretto e sentito al loro territorio.