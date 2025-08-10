Elly Schlein, il caso che scuote il Pd: basta compravendita di tessere

Libero logo
domenica 10 agosto 2025
1' di lettura

Elly Schlein punta sui giovani. La leader del Partito democratico ha deciso una volta per tutte di indire un congresso per i Giovani Democratici. Congresso che si terrà a ottobre. La stessa segretaria dem, nel 2023, disse chiaro e tondo: "Non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari". Un termine usato per la prima volta da Massimo D’Alema e con il quale si fa riferimento a quegli esponenti locali di un partito che controllano in maniera clientelare e opaca i voti, la politica e gli affari sui loro territori. Una pratica, quella di "portare amici a votare" molto diffusa. E i giovani non sono da meno.

È Il Tempo a raccontare come funziona il meccanismo. "La pratica di rimborsare i soldi della tessera di iscrizione al partito era molto diffusa - racconta una fonte anonima -. E non solo al Sud, come molti tendono a pensare. E alla fine del voto quasi in automatico scattava un pranzo offerto. Mi è stato riferito che un dirigente emiliano avesse l’abitudine di portare la sua squadra al ristorante dello zio".

Ecco allora che per ovviare ai problemi logistici che si sarebbero potuti creare, "un dirigente del giovanile calabrese ha chiesto in prestito un autobus, di quelli turistici, al padre". Da qui l'obiettivo di Elly di rendere il giovanile sia moralmente irreprensibile, meno indipendente e assai più vicino alla segreteria nazionale. E, soprattutto, alle politiche e alle strategie decise dal Nazareno. 

tagpdelly schlein

