Elly Schlein, il caso che scuote il Pd: basta compravendita di tessere

Elly Schlein punta sui giovani. La leader del Partito democratico ha deciso una volta per tutte di indire un congresso per i Giovani Democratici. Congresso che si terrà a ottobre. La stessa segretaria dem, nel 2023, disse chiaro e tondo: "Non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari". Un termine usato per la prima volta da Massimo D’Alema e con il quale si fa riferimento a quegli esponenti locali di un partito che controllano in maniera clientelare e opaca i voti, la politica e gli affari sui loro territori. Una pratica, quella di "portare amici a votare" molto diffusa. E i giovani non sono da meno.

È Il Tempo a raccontare come funziona il meccanismo. "La pratica di rimborsare i soldi della tessera di iscrizione al partito era molto diffusa - racconta una fonte anonima -. E non solo al Sud, come molti tendono a pensare. E alla fine del voto quasi in automatico scattava un pranzo offerto. Mi è stato riferito che un dirigente emiliano avesse l’abitudine di portare la sua squadra al ristorante dello zio".