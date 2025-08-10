Jannik Sinner a un passo dal record: colpo di scena, cosa può succedere a Cincinnati

Il Masters 1000 di Cincinnati potrebbe rappresentare per Jannik Sinner un vero e proprio record. La vittoria sarebbe un risultato fondamentale per la sua classifica ATP, ma non solo. Riuscire a conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo gli farebbe guadagnare un record nel mondo del tennis. Come Roger Federer, l’ultimo a riuscire nell’impresa di vincere il torneo per due anni consecutivi.

Dal 1973, anno in cui è stata introdotta la classifica computerizzata, nessun numero uno del mondo è mai riuscito a vincere il torneo di Cincinnati per due edizioni consecutive (Federer infatti durante le sue vittorie sul cemento dell'Ohio non guidava il ranking). Ecco spiegato perché per Sinner sarebbe un traguardo importante.