Jannik Sinner a un passo dal record: colpo di scena, cosa può succedere a Cincinnati

Il Masters 1000 di Cincinnati potrebbe rappresentare per Jannik Sinner un vero e proprio record. La vittoria sarebbe un risultato fondamentale per la sua classifica ATP, ma non solo. Riuscire a conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo gli farebbe guadagnare un record nel mondo del tennis. Come Roger Federer, l’ultimo a riuscire nell’impresa di vincere il torneo per due anni consecutivi.
Dal 1973, anno in cui è stata introdotta la classifica computerizzata, nessun numero uno del mondo è mai riuscito a vincere il torneo di Cincinnati per due edizioni consecutive (Federer infatti durante le sue vittorie sul cemento dell'Ohio non guidava il ranking). Ecco spiegato perché per Sinner sarebbe un traguardo importante.
Nel frattempo, durante la prima sfida contro Daniel Galan, al campione altoatesino sono bastati 59 minuti per stendere il colombiano firmando la vittoria più veloce della sua carriera in un torneo Atp. Un netto 6-1; 6-1 che ha messo in chiaro, sin dai primi scambi, chi fosse il padrone del campo. In ogni caso non è la prima volta che Sinner si accende sul cemento: già alle ATP Finals di Torino, nel 2024, aveva rifilato a Ruud una sconfitta in 69 minuti in semifinale. E prima, solo 75 minuti contro Medvedev, in una delle prove di forza decisive verso il titolo da Maestro.