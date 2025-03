Famiglia Cristiana, Lourdes e Medjugorie? No, ecco dove organizzano la crociera-pellegrinaggio

18 marzo 2025 a

Non più Lourdes o Medjugorie. I pellegrinaggi oggi vengono organizzati nei Paesi islamici: un clamoroso cambio di passo quello intrapreso dallo storico settimanale Famiglia Cristiana. Ai lettori della rivista, come riporta il Secolo d'Italia, è stata proposta una crociera di 8 giorni e 7 notti sulla nave Msc Euribia al costo di 2198 euro per la cabina interna. Piuttosto singolare la rotta, che passa per Qatar, Abu Dhabi e Dubai, dove i fedeli avranno anche modo di incontrare la “direzione” del settimanale.

“Una crociera pellegrinaggio davvero speciale alla scoperta di luoghi in cui la differenza culturale diventa ricchezza spirituale e il percorso di dialogo tra religioni racchiude i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune”, si legge sulla rivista, nell'articolo intitolato "Il Giubileo della speranza tra Bibbia e Corano". Poi viene precisato che durante la crociera ci saranno momenti liturgici e di spiritualità, incontri con la direzione di Famiglia Cristiana e dibattiti condotti da esperti di dialogo interreligioso, oltre alla visita dei principali luoghi di fede di Vicariati apostolici dell’Arabia meridionale e settentrionale.

In realtà, la crociera pellegrinaggio nella penisola arabica non è affatto una novità: la prima fu organizzata nell’inverno 2013 dopo che Bergoglio divenne Papa. L’anno scorso, invece, i pellegrini di Famiglia Cristiana sono andati a Tenerife. Il Secolo d'Italia, infine, fa notare come sullo stesso numero in cui si pubblicizza la crociera si bacchetti il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per aver proposto di abbassare l’Iva sulle ostriche.