Da Valdisseri alla moglie di Vanzina: le infamità dei vigliacchi social

Lo diceva Albert Einstein: «L’intelligenza ha un limite, la stupidità no». Carlo Maria Cipolla ci aveva scritto addirittura un saggio, “Le leggi fondamentali della stupidità umana”, dove spiega che «qualsiasi stima numerica (sul numero degli stupidi, ndr) risulterebbe una sottostima». Sia il fisico tedesco che lo studioso italiano ci avevano visto lungo. Prova ulteriore è l’infinito numero di stupidi che dilaga sui social. Gente che non trova di meglio da fare che insultare, prendere in giro persone fragili e, di più, ferire persone già costrette a convivere con dolori indelebili. Naturalmente celandosi dietro l’anonimato.

In questi giorni, gli stupidi dei social hanno preso di mira Federica Burger, l’85enne moglie del regista Enrico Vanzina, vittima della classica “truffa del carabiniere”, e i genitori di Francesco Valdiserri, 19enne investito e ucciso il 20 ottobre del 2022 mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo, a Roma. Da quel giorno il padre Luca e la mamma Paola Di Caro, entrambi giornalisti al Corriere della Sera, fanno di tutto per ricordarlo e sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della strada. E degli stupidi, viene da aggiungere. A lui la Sapienza di Roma ha dedicato un premio per tesi di laurea a Lettere e Filosofia, ci sono iniziative a teatro e concerti (lui amava suonare), incontri tra i suoi genitori e i giovani sulla sicurezza stradale.

"Buongiorno, carabinieri. Mi apra": a casa di Enrico Vanzina finisce malissimo

Poi arrivano loro, gli stupidi. «Ma ’sti vip sono tutti boccaloni?». Oppure: «Ma dopo che la tv lo dice di continuo ancora c’è chi ci casca?». E ancora: «Come rubare le caramelle a un bambino». Questi i commenti più “dolci” riferiti a Federica Burger. Come se il fatto di essere moglie di una persona famosa la rendesse un bersaglio più appetibile per i vigliacchi da tastiera. Peggio ancora è andata a Luca Valdiserri, papà di Francesco. Non ce l’ha fatta più, a incassare ignobili prese in giro all’indirizzo del figlio. Del resto, dalla stupidità è pure difficile difendersi. Così ha deciso di lasciare X. Nel post di congedo ha scritto: «Su questo social c’è chi ha trovato il coraggio di prendere in giro mio figlio morto scrivendo “francesco valdiserri salta con noi” e l’emoticon con le lacrime. Ci pensavo da tempo, per altri motivi. Per me basta così». Come dargli torto? Gli odiatori passeranno ad altro. Ma, sul serio, bisognerebbe assegnare una sorta di patente, prima di permettere l’uso dei social. Oppure, essere obbligati a iscriversi registrandosi con la carta di identità. Tecnicamente difficile? Non sappiamo. Ma bello sarebbe dare un nome e un cognome ai tanti cretini a cui non resta nient’altro da fare se non ferire gli altri.