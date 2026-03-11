Flotilla, indagati a Parma 4 esponenti del Pd: le accuse

Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma ad altrettanti indagati per la manifestazione dell'1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che terminò con l'occupazione dei binari. L'indagine è firmata dal procuratore Alfonso D'Avino. L'avviso è stato notificato agli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e alle consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo.

I reati? Interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. In particolare, ai quattro attivisti Propal - riporta l'Ansa - viene contestata l'invasione materiale dei binari in stazione a Parma, ad altri due soltanto di aver oltrepassato la linea gialla di sicurezza, sedendosi con le gambe sporgenti sui binari con altre persone non identificate, un comportamento che viene definito dagli inquirenti "potenzialmente idoneo a compromettere la libera circolazione dei treni".