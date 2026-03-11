Libero logo
Flotilla, indagati a Parma 4 esponenti del Pd: le accuse

mercoledì 11 marzo 2026
Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indagine recapitati dalla Procura di Parma ad altrettanti indagati per la manifestazione dell'1 ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, corteo che terminò con l'occupazione dei binari. L'indagine è firmata dal procuratore Alfonso D'Avino. L'avviso è stato notificato agli assessori alla sicurezza Francesco De Vanna, ai servizi educativi Caterina Bonetti, e alle consigliere Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo.

I reati? Interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. In particolare, ai quattro attivisti Propal - riporta l'Ansa - viene contestata l'invasione materiale dei binari in stazione a Parma, ad altri due soltanto di aver oltrepassato la linea gialla di sicurezza, sedendosi con le gambe sporgenti sui binari con altre persone non identificate, un comportamento che viene definito dagli inquirenti "potenzialmente idoneo a compromettere la libera circolazione dei treni".

Flotilla, fermati due attivisti a Tunisi: indagini su riciclaggio e appropriazione indebita

La Global Sumud Flotilla ha denunciato il fermo a Tunisi dell'attivista Wael Naouar e di sua moglie Jawaher Cha...

Infine una quindicina di persone (tra cui i due assessori indagati) avrebbe stazionato sul marciapiede senza scendere sui binari, senza sporgersi, finendo però secondo la procura, per dare forza alla condotta di chi ha occupato. Questi ultimi avrebbero quindi approvato, incoraggiato e collaborato con gli invasori dei binari fornendo loro supporto e, secondo gli inquirenti, concorrendo tutti a determinare la perturbazione della circolazione ferroviaria. 

Flotilla a Cuba? 960 euro, pranzi esclusi

Avviso ai naviganti, ma più a Ilaria Salis: dal 2019 Cuba ha introdotto la proprietà privata. Informazione...
