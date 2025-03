Oggiono, toro fugge dal macello: travolta una donna, evacuata la scuola materna

20 marzo 2025 a

a

a

Caos per le vie di Oggiono, in provincia di Lecco. Una donna è stata travolta da un toro. L'animale, di circa 4 quintali, era fuggito dal macello. Poi è stato abbattuto dalla polizia provinciale. Il fatto è accaduto ieri, mercoledì 19 marzo. "Ringraziamo il Comandante e gli agenti intervenuti ieri nell'emergenza - commenta oggi la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere delegato Simone Brigatti - la sinergia tra le forze di pubblica sicurezza ha garantito la pronta e corretta gestione di una situazione critica. Ricordiamo che purtroppo una donna è stata ferita dal toro, a lei in questo momento va il nostro pensiero".

La vittima è una donna di 43 anni, una mamma che stava andando a prendere il figlio a scuola. E proprio in quegli istanti è stata caricata dal toro. In seguito è stata soccorsa dai volontari della Croce di San Nicolò, quindi medicata all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni non sono gravi.

Clamoroso: un pitbull Oreo preme il grilletto e spara al padrone, cosa è successo

Sul posto sono intervenuti, con gli agenti della polizia provinciale, i carabinieri di Merate e la polizia locale, che hanno delimitato la zona ed evacuato una scuola materna. Una volta che le forze dell'ordine hanno allontanato le persone dalla zona, è stata realizzata un'area di intervento in totale sicurezza. Perciò gli agenti hanno provveduto ad abbattere l'animale dopo aver tentato invano di catturarlo.