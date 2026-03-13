Meteo Giuliacci, nuova perturbazione: addio bel tempo, cosa succede nel weekend

Il bel tempo in Italia non durerà ancora per molto: una perturbazione, anche se non particolarmente intensa, influenzerà le condizioni meteo nei prossimi giorni. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Pur essendoci maggiore instabilità, non si tornerà comunque a sciarpa e guanti. Le temperature infatti saranno quelle tipiche di marzo, per cui il fresco si farà ancora sentire, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino, almeno al Nord. Ma nulla a che vedere con il freddo dell'inverno. Al Sud e sulle Isole, invece, non si possono escludere picchi di 20-21 gradi.
Per quel che riguarda i prossimi giorni, sono attese precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi nella giornata di sabato 14 marzo. E l'instabilità proseguirà domenica 15. Il tutto si trasformerà in aria più fresca la prossima settimana su tutta l'Italia. Il weekend, insomma, non sarò affatto all'insegna del bel tempo. E porterà con sé temperature leggermente più basse dal 16 marzo in poi.
Con la nuova perturbazione di metà mese, quindi, dovremmo aspettarci nubi e piogge, soprattutto sulle regioni meridionali. Un mix che ci farà tornare indietro di qualche settimana, prima della fase anticiclonica e stabile. L'aria atlantica porterà precipitazioni più incisive sulla penisola italiana.