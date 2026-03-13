Meteo Giuliacci, nuova perturbazione: addio bel tempo, cosa succede nel weekend

Il bel tempo in Italia non durerà ancora per molto: una perturbazione, anche se non particolarmente intensa, influenzerà le condizioni meteo nei prossimi giorni. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it . Pur essendoci maggiore instabilità, non si tornerà comunque a sciarpa e guanti. Le temperature infatti saranno quelle tipiche di marzo, per cui il fresco si farà ancora sentire, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino, almeno al Nord. Ma nulla a che vedere con il freddo dell'inverno. Al Sud e sulle Isole, invece, non si possono escludere picchi di 20-21 gradi.

Per quel che riguarda i prossimi giorni, sono attese precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi nella giornata di sabato 14 marzo. E l'instabilità proseguirà domenica 15. Il tutto si trasformerà in aria più fresca la prossima settimana su tutta l'Italia. Il weekend, insomma, non sarò affatto all'insegna del bel tempo. E porterà con sé temperature leggermente più basse dal 16 marzo in poi.