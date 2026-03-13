Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Dritto e rovescio, la famiglia nel bosco e l'orrore segreto: "Come e perché hanno allontanato mamma Catherine"

venerdì 13 marzo 2026
Dritto e rovescio, la famiglia nel bosco e l'orrore segreto: "Come e perché hanno allontanato mamma Catherine"

3' di lettura

Anche Paolo Del Debbio interviene, in diretta a Dritto e rovescio su Rete 4, sullo spinoso caso della famiglia nel bosco, con mamma Catherine Birmingham allontanata dalla casa-famiglia di Vasto e dai suoi tre figli piccoli a causa degli scontri reiterati con gli assistenti sociali e i responsabili della struttura. Una "mancanza di collaborazione" che ha portato a una nuova, drammatica frattura nella famiglia, con il più "conciliante" papà Nathan Trevallion chiamato a rimpiazzare la moglie e in qualche modo messo in contrasto con la donna.

"Gli assistenti sociali sono utilissimi - premette Del Debbio -, perché molte cose senza di loro non verrebbero fuori e io ne sono testimone. Ma in casi come questo sono richieste competenze molto diverse rispetto a quelle di un assistente sociale, per quanto bravo e volenteroso".

"Io ero qui la sera di venerdì quando Catherine è stata mandata via - è la testimonianza di una donna, in collegamento dall'Abruzzo - ed è stata una scena orribile, penso che non me lo dimenticherò per tutta la mia vita. Questa bambina che era stretta la mamma, che urlava e addirittura aveva anche la febbre a 38 e mezzo, i bambini che piangevano, noi eravamo tutti là, fermi a guardare questa scena e nessuno di noi... Cioè siamo rimasti tutti traumatizzati da questo momento, che veramente è stata una violenza, una violenza su quei bambini che penso che un trauma del genere se lo porteranno a vita". 

"Senta - la interrompe Del Debbio - ma è vera la storia, è vera la storia che i bambini non sono stati preparati a questa cosa?". "Sì, è vero, purtroppo è vero perché il decreto era arrivato in mattinata dell'allontanamento di Catherine, loro non hanno detto niente tutta la giornata, hanno avvertito Catherine alle 18.20, Catherine e Nathan, qualche minuto prima che loro dovevano entrare in una stanza per fare dei test psichiatrici di 573 domande".

Di violenza parla anche Michela Vittoria Brambilla, ospite in studio: "Uno degli errori che avrebbe commesso questa mamma è il co-sleeping, il fatto di dormire con i bambini e questo non li avrebbe preparati a dormire da soli, anch'io dormo con i miei bambini e immagino che con questo metà delle persone che ci stanno guardando, ma questo si chiama pregiudizio perché gli assistenti sociali sono andati cinque volte in un anno a casa di questa famiglia, di cui due con i carabinieri, senza l'interprete, è diventato un braccio di ferro. Ma dimentichiamo il passato, adesso basta perché guardate, e concludo dicendo questo Paolo, l'attuazione di questo provvedimento è stato comunicato alla madre la mattina, lei poverina tutto il giorno si è sottoposta a tutti i test che le stanno facendo per tutte queste perizie, nonostante avesse la testa altrove, alla sera alle sei è stato attuato e sappiamo tutti che per i bambini la notte è il momento più difficile e nessuno aveva preparato i bambini e nessuno aveva preparato la mamma, ma oggi la potenza è in capo ai servizi sociali, è in capo allo Stato e a quei bambini non era stato fatto capire che la mamma doveva andare via e quei pianti sono il risultato, questa è una vergogna di Stato, una vergogna istituzionalizzata!".

tag
famiglia nel bosco
paolo del debbio
catherine birmingham
nathan trevallion
michela vittoria brambilla

Scontro in diretta Dritto e rovescio, Senaldi inchioda la Morani: "Famiglia nel bosco? Cos'avete in testa voi"

Sotto torchio Sempio a Dritto e rovescio, la vignetta hard: "I video intimi di Chiara e Alberto che conoscono tutti"

Rivolta nella casa-famiglia Famiglia nel bosco, "bimbo in sciopero della fame finché non torna la mamma"

ti potrebbero interessare

Bruno Contrada, morto il super poliziotto. Dalla mafia ai giudici, la sua storia sconvolgente

Bruno Contrada, morto il super poliziotto. Dalla mafia ai giudici, la sua storia sconvolgente

Meteo Giuliacci, nuova perturbazione: addio bel tempo, cosa succede nel weekend

Meteo Giuliacci, nuova perturbazione: addio bel tempo, cosa succede nel weekend

Redazione
Sempio a Dritto e rovescio, la vignetta hard: "I video intimi di Chiara e Alberto che conoscono tutti"

Sempio a Dritto e rovescio, la vignetta hard: "I video intimi di Chiara e Alberto che conoscono tutti"

Garlasco, trema la mamma di Sempio: "Chiusi per ferie", clamoroso colpo di scena

Garlasco, trema la mamma di Sempio: "Chiusi per ferie", clamoroso colpo di scena